Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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