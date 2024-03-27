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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:30
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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

        İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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