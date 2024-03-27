GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma gerçekleştirildiği sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçinin toprak altında kaldığı kaydedildi.

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

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