Trabzon'da 3 işçi göçük altında kaldı
Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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