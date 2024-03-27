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        Trabzon'da 3 işçi göçük altında kaldı

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:49
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        Trabzon'da 3 işçi göçük altında kaldı
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        Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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