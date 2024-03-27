İçme suyu isale hattı çalışmasında göçük; 3 işçi öldü (3)

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Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu ve Mehmet Mahmut Allahverdi olduğu belirtildi. Savcılık incelemesi sonrası işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

‘KAYNAK YAPARKEN HEYELAN ALTINDA KALDILAR’

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı. Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdiriilahi böyleymiş” dedi.