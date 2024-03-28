Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

İkinci gruptaki futbolcular ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.

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