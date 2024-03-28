TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren toplantıda, pazar günü ülke ve demokrasi için çok önemli bir gün yaşanacağını belirtti.

Trabzon'un gelişmesi için adaylara talep ve beklentilerini ilettiklerini anlatan Eren, "İstihdamı artırıcı projelere destek olunması, turizme yeni destinasyonlar kazandırılması, gastronomi turizmine katkı sunulması, balık ve fındık festivalleri düzenlenmesi, şehrimizdeki müze sayısının ve yaşam eğlence alanlarının artırılması önümüzdeki dönemden beklentilerimizdir." ifadelerini kullandı.