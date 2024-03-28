Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren toplantıda, pazar günü ülke ve demokrasi için çok önemli bir gün yaşanacağını belirtti.

        Trabzon'un gelişmesi için adaylara talep ve beklentilerini ilettiklerini anlatan Eren, "İstihdamı artırıcı projelere destek olunması, turizme yeni destinasyonlar kazandırılması, gastronomi turizmine katkı sunulması, balık ve fındık festivalleri düzenlenmesi, şehrimizdeki müze sayısının ve yaşam eğlence alanlarının artırılması önümüzdeki dönemden beklentilerimizdir." ifadelerini kullandı.

        Eren, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na görev süresi boyunca Trabzon'a yaptığı hizmetler ve iş dünyası ile kurduğu yapıcı diyalog için teşekkür etti.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise seçim kampanyası süresince belediye başkan adaylarının odayı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu fırsatı da değerlendirerek taleplerimizi bildirdik. Bu vaatlerin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Çeşitli sektörlerde kümelenme projelerini sürdürdüklerine işaret eden Çelebi, turizme ağırlık vereceklerini de kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!
        İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da belediye otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da belediye otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'da "meyve fidanı aşılama" etkinliği yapıldı
        Trabzon'da "meyve fidanı aşılama" etkinliği yapıldı
        Siyasi parti temsilcilerinden TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret
        Siyasi parti temsilcilerinden TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret
        Akçaabat'ta çiftçilere ücretsiz meyve fidanı
        Akçaabat'ta çiftçilere ücretsiz meyve fidanı
        Heyelanda ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı
        Heyelanda ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı