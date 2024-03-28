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        Trabzon'da "meyve fidanı aşılama" etkinliği yapıldı

        Trabzon'da, "meyve fidanı aşılama" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:16
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        Trabzon'da "meyve fidanı aşılama" etkinliği yapıldı
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        Trabzon'da, "meyve fidanı aşılama" etkinliği düzenlendi.

        Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde organize edilen etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Ziraat Odası üyeleri, Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

        Yılmaz, meyve fidanı aşılamasını katılımcılara anlatarak, teorik ve pratik uygulama yapacaklarını belirtti.

        Orman Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz ise doğanın en eski ve en önemli miraslarından biri olan meyve ağaçlarının geleceğini şekillendirecek, daha verimli ve sağlıklı hale getirecek bir etkinlik düzenlendiğini aktardı.

        Ayvaz, aşılamanın önemine değinerek, "Bu kadim teknik yüzyıllardır tarım pratiğimizin temel taşlarından biri olmuştur ve bugün de aynı önemi taşımaktadır." dedi.

        Güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade eden öğrencilerden Mehtap Günay Bektaş, "Aşılama yaptığım fidanı evimin bahçesine dikmeyi planlıyorum." diye konuştu.

        Uzmanlar tarafından aşılanan elma, armut, ceviz, orman ağacı, ladin ve sedir türlerinde 200 fidan katılımcılara hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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