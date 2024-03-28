KTÜ'den "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünce "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması düzenlenecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelini kapsayan yarışmaya başvuruların 15 Nisan 2024 tarihine kadar KTÜ'nün resmi internet sitesi üzerinden veya "www.ktu.edu.tr/bks2024" adresinden yapılabileceği belirtildi.

Jüri değerlendirmesinin 15 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı ve sonuçların 8 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacağı vurgulanan açıklamada, yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne ise 5 bin lira ödül verileceği kaydedildi.