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        KTÜ'den "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünce "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:51
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        KTÜ'den "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünce "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması düzenlenecek.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelini kapsayan yarışmaya başvuruların 15 Nisan 2024 tarihine kadar KTÜ'nün resmi internet sitesi üzerinden veya "www.ktu.edu.tr/bks2024" adresinden yapılabileceği belirtildi.

        Jüri değerlendirmesinin 15 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı ve sonuçların 8 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacağı vurgulanan açıklamada, yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne ise 5 bin lira ödül verileceği kaydedildi.

        Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

        "KTÜ olarak öğrencilerimizin ve toplumun üniversitemizi nasıl gördüğünü, hangi değerleri önemsediğini bu yarışma ile öğrenmeyi amaçlıyoruz. Sloganlar, üniversitemizin ruhunu ve misyonunu yansıtmalıdır. Bu yarışma, katılımcılara KTÜ'yü ifade etme ve üniversitemizin kimliğine katkıda bulunma fırsatı sunacak. Belirlediğimiz slogan, uzun yıllar KTÜ'yü temsil edebilecek."

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