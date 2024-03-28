Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Heyelanda ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

        TRABZON'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden İbrahim Keskin'in (53) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden İbrahim Keskin'in (53) cenazesi, toprağa verildi.

        Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde müteahhit firma tarafından sürdürülen Of-Hayrat Grup İçme Suyu projesinin çalışmalarının yürütüldüğü yamaç alanda, dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Projede kaynak işlemi gerçekleştiren işçiler İbrahim Keskin, Dinçer Uzunosmanoğlu (56) ve Mehmet Sultan Allahverdi (50), kayan toprak kütlesinin altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, 3 işçinin cansız bedenine ulaştı.

        4 ÇOCUK BABASIYDI

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, 4 çocuk babası İbrahim Keskin için Arsin ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ile Keskin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi Rize'nin İyidere ilçesinde ikindi vakti, Dinçer Uzunosmanoğlu ise yarın kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı
        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı
        KTÜ'den "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması
        KTÜ'den "Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et" temalı slogan yarışması
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykara Kaymakamı Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Çaykara Kaymakamı Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        İçme suyu isale hattı çalışmasında göçük; 3 işçi öldü (3)
        İçme suyu isale hattı çalışmasında göçük; 3 işçi öldü (3)
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi öldü