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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı

        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 21 milyon 507 bin 744 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:27
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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı
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        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 21 milyon 507 bin 744 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 2 ayda 16 ülkeye 4 bin 436 ton su ürünü satıldığını söyledi.

        Bu ihracattan 21 milyon 507 bin 744 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 2 bin 534 ton karşılığı 17 milyon 108 bin 20 dolar kazanılan 2023'ün ilk 2 ayına göre miktar bazında yüzde 75, değer bazında yüzde 26 arttığını ifade etti.

        Kalyoncu, en fazla ihracatın 12 milyon 454 bin 920 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 5 milyon 201 bin 837 dolarla Vietnam, 2 milyon 130 bin 751 dolarla Japonya'nın izlediğini dile getirdi.

        - Trabzon'un ihracatı yüzde 22 arttı

        Bölge ihracatının 15 milyon 419 bin 891 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığına işaret eden Kalyoncu, kentten 2 ayda Rusya Federasyonu başta olmak üzere 13 ülkeye 3 bin 147 ton su ürünü satıldığını söyledi.

        Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatının 1915 ton karşılığı 12 milyon 591 bin 130 dolar kazanç sağlanan 2023'ün ilk 2 ayına kıyasla miktar bakımından yüzde 64, değer bakımından yüzde 22 arttığını kaydetti.

        Su ürünlerinin bölge ve Trabzon için önemli bir ihraç kalemi olduğunu belirten Kalyoncu, ihracatın ilerleyen günlerde katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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