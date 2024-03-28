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        Akçaabat'ta çiftçilere ücretsiz meyve fidanı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çiftçilere, "Meyveciliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:26
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        Akçaabat'ta çiftçilere ücretsiz meyve fidanı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çiftçilere, "Meyveciliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, DOKAP ile Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde ilçedeki çiftçilere meyve fidanı verildi.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, törende yaptığı konuşmada, üreticilerin ekonomik getirisi daha fazla olan ürünler yetiştirmek istediğini belirtti.

        Çiftçilere destek olduklarını ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

        "Akçaabat'ımızın iklimi elverişli, toprakları verimli. Şehrimizin bu avantajını kullanarak uygun meyve fideleri yetiştiriciliğini destekliyoruz. Akçaabat'ta alternatif olarak meyve yetiştiriciliğine süper meyve aronya ile başladık. Şimdi de Isabella üzümü, Trabzon hurması, kızılcık, ahududu ve böğürtlen gibi meyve fideleri ile devam ediyoruz. Akçaabat'ımızın tarımsal potansiyelini sonuna kadar en verimli ve en doğru tarım uygulamalarıyla kullanmakta kararlıyız."

        Ekim, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi arasında yapılacak protokolle hayvancılığa destek amacıyla buzağı tohumlama uygulamasının da ücretsiz yapılacağını vurguladı.

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