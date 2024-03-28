Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi

İbrahim Keskin'in Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.

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