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        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konferansı düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünce "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:12
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        Trabzon'da "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konferansı düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünce "Savunma Sanayinde Stratejik Malzemeler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Bölüm amfisinde düzenlenen konferansa, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) Başkanı Celalettin Kırboz, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen, SEYKOÇ SİMA Yönetim Kurulu Başkanı ve GALSİAD Başkan Yardımcısı Murat Çığlı konuşmacı olarak katıldı.

        SAHA İstanbul Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitesine üye SİMA Alüminyum'un Genel Koordinatörü de olan Celalettin Kırboz, yaptığı konuşmada, SAHA İstanbul savunma ve havacılık kümelenmesinin, savunma ve havacılık alanında aktivasyon gösteren bir iş kümesi olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa'nın en büyük kümesiyiz. Binin üzerinde üyeyle katılımcıyla Avrupa'nın en büyük kümesi halindeyiz." dedi.

        Kırboz, kümelenmenin ekonomik anlamdaki faaliyetlerine değinerek, şöyle devam etti:

        "Bu kümelenme ne yaptı? Sizin basında, sağda solda gördüğünüz popüler yazılarla popüler deklarasyonlarla savunma sanayisini sıfırdan 6 milyar dolar ihracat yapabilecek bir yere getirdi. Bu kümelenmenin içindeki şirketlerin katkılarıdır bunlar. Tabii bu dönemde bizim yaşadığımız ciddi anlamda problemler vardı. Bu problemleri aşmak için bu komiteleri kurmak ihtiyacı hissettik. Buradaki komitelerimiz tamamen problem çözümü üzerine kurulmuş komitelerdir."

        GALSİAD olarak başka dernekler gibi bu komitelere destek verdiklerini aktaran Kırboz, "Biz bu yolda yürürken şunu hissettik, belgelendirmelere bağlı birtakım yapamadığımız ürünlerimizi, mesela biz şu anda neyi yapamıyoruz? Bir Airbus, bir Boeing gibi uçak yapamıyoruz. Bunu yapamadığımızdan değil, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği bizim yaptığımız uçaklara uçuş izni vermediğinden yapamıyoruz. Kabiliyet eksikliği değil, bu yanlış anlaşılabilir." diye konuştu.

        Kırboz, "Peki neyi yaptık?" sorusunu yönelterek, şunları söyledi:

        "KAAN'ı yapıyoruz, kendi savunma sanayimizde kullanabileceğimiz. Bir taraftan Sikorskyler yapılırken bir taraftan da ATAK helikopterlerinin yapıldığını gördük. Bunun gibi birçok ürün var, TB2'lerin, TB3'lerin, İHA'larımızın, SİHA'larımızın yapıldığını gördük. Bu projelerin tamamında varız, içindeyiz. Dolayısıyla biz burada özgün projeler adı altında ülke olarak bir çalışmaya başladık. Dedik ki 'Arkadaş madem ki siz bize kalifikasyon, belgelendirme koyuyorsunuz, biz kendi uçuracağımız uçaklarımızı, kendi silahımızı bunların dışında tutmak adına özgün projeler adı altında kendi kalite standartlarımızla kendi ürünlerimizi üreteceğiz.'"

        Konferans, katılımcıların öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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