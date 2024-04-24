Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde, F.C.E'nin kullandığı 61 EY 786 plakalı otomobil, yoldan geçen esnaf Y.Y. ile park halindeki 4 araca çarptı.
Yaralanan Y.Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, sürücü F.C.E'yi gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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