Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Tünel Akvaryum ve Kuş Parkı'nı inceledi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı ziyaret ederek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ahmet Kaya, tespit ettikleri eksiklikleri turizm sezonu öncesinde hızla gidereceklerini belirtti.

Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğinin altını çizen Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Trabzon'umuzu ziyaret eden turist sayısında ve buna bağlı olarak da turizm gelirlerimizde çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Turizm, şehrimizde çok büyük bir ekonomik girdi yaratan ve istihdam oluşturan bir sektör. Sektörü elbirliğiyle daha yukarılara taşımak için yerel yönetimler olarak bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor."