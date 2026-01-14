Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.