Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Köyceğiz Belediyespor 21-19 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, karşılaşmadan 33-30'luk skorla galip ayrıldı.
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