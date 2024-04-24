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        Trabzon'da "Hafif Raylı Sistem Projesi"nin protokolü imzalandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:38
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        Trabzon'da "Hafif Raylı Sistem Projesi"nin protokolü imzalandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği olduğunu söyledi.

        Eyigün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi"nin Raylı Sistem Hattının Devir Protokolü imza töreninde, toplu taşımanın önemine dikkati çekti.

        Son 15-20 yılda toplu taşımanın daha hayati hale geldiğine işaret eden Eyigün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhuriyet tarihine baktığımızda da 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı genel bütçeden büyükşehir belediyelerine raylı sistem katkısı diyebileceğimiz uygulama devrim niteliğinde oldu. Böylece ilgili büyükşehrin genel bütçeden raylı sistem hattı için gerekli ödenek alması suretiyle Ulaştırma Bakanlığı ile büyükşehir belediyesinin A'dan Z'ye işbirliğiyle iyi eserler çıkmaya başladı."

        Eyigün, söz konusu eserlere örnekler vererek, "Şehirler büyüdükçe ulaşım ana planlarının gerektirdiği ulaşım ihtiyaçları artıyor. Trabzon'umuzda da 2-3 yıllık bir geçmişi var. Ulaşım ana hatlarının güncellenmesiyle bir raylı sistem ihtiyacı ortaya çıktı." diye konuştu.

        - "Kent raylı sistem devir protokolüne esas en uzun raylı sistem çalışması olacak"

        Hafif raylı sistem hattının detaylarına dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla burada uzun bir planlama, fiziksel olarak da söyleyebilirim, gerekiyordu. Bu anlamda bugüne kadar Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği var. Bunun 433 kilometresini bakanlığımız gerçekleştirdi. Bugünkü protokolde de tek bir protokolle en uzun raylı sistem çalışması Trabzon için başlıyor. İki ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz. Hatta uygulamaya geçtiğimizde belki etüt çalışmaları gereğince, analizlerimiz gereğince belki daha da uzun bir kilometre gösterecek.Yani bakanlığımızın bir şehirde kent raylı sistem devir protokolüne esas en uzun raylı sistem çalışması olacak diyebiliriz."

        Eyigün, yapım aşamasının 2025'te başlatılmasının planlandığını aktararak, "Başka şehirlerde gösterdiğimiz hızlı inşaat, halkı rahatsız etmeyen, trafiği bozmayan, hem gerçek güncel hayatı destekleyen hem de inşaatı gerçekleştiren bir anlayışla bir şehir şantiyeciliği örneği göstererek bu projeyi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz, planlıyoruz." dedi.

        - "Projeye sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle başlanılıyor"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon Hafif Raylı Projesi'nin önemi ve detayları hakkında bilgilendirmede bulunarak, bugünden itibaren inşallah ay, gün, saat bu işi takip edip, bu dönem nihayetlendirmek istediklerini ifade etti.

        Yapılacak hafif raylı sistem hattı hakkında teknik bilgi de veren Genç, şöyle konuştu:

        "Projeye genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle beraber başlanılıyor. Yani Akçaabat ve Yomra arası planlanıyor ancak projemizin başlangıç aşaması şehir hastanemizin de hizmete alınmasıyla beraber daha yoğun bir alan olacak. Etaplamanın en yoğun alanı Akyazı- Meydan olarak yani 8,7 kilometrelik alan itibarıyla inşallah başlayacağız. Hemen akabinde üniversitemize, yani Akyazı-Havalimanı aksı ile 16 kilometrelik kısmını Ortahisar ölçekli olarak ele alacağız. Ardından da Akçaabat bağlantımız ve Yomra bağlantımız şeklinde projemizi inşallah devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

        Genç, söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde de gündeme getirdiğini anımsatarak, "Biz de bir manada ondan sonraki süreci şehrimizde bu projeyi önceleyerek ve şehirdeki beklentiyi karşılamak adına çalışmayı hızlı şekilde başlattık. Ben bu vesileyle kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına, hemşehrileri adına şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye konuştu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile projede emeği geçenlere teşekkür eden Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi takip edip şehre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Genç ve Eyigün, Raylı Sistem Hattının Devir Protokolü'nü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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