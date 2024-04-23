Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Çakıroğlu'nun cenazesi defnedildi

İş insanı, eski siyasetçi Çakıroğlu için Of ilçesindeki Kıyıcık mevkisinde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski bakanlardan Faruk Nafız Özak ve Eyüp Aşık, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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