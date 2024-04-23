"Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu" resim sergisi açılacak

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde, sanatçılar Ayla Hayta, Burcu Öncel, Erol Aktaş, İlknur Kurtoğlu ve Mustafa Marabaoğlu'nun eserlerinin yer aldığı Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu sergisi organize edilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.