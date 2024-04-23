Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı öğrencilerle bir araya geldi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Avcı, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Avcı büyük ilgi gördü. Eğitim ve sağlıkla ilgili bütün projelerde bulunma konusunda hassas davrandığını söyleyen Avcı, “Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyarette Abdullah Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Edin Visça forması hediye edildi.
Müdür Abanozoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Teknik Direktör Avcı'ya teşekkür etti.
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