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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, hentbolcularla buluştu

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hentbol takımı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:50
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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, hentbolcularla buluştu
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hentbol takımı ile bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kaya, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyesi Bayan Hentbol Takımı'nı makamında kabul etti.

        Sporcu ve antrenörlerle görüşen Kaya, sporsever bir Trabzonlu olarak takımın ligde gösterdiği başarıdan büyük bir gurur ve sevinç duyduğunu belirtti.

        Antrenör Sedat Yavuz ve kaptan Funda Yılmaz'dan takımla ilgili bilgi alan Kaya, mümkün olduğunca bundan sonra maçları salonda izlemeye gayret edeceğini, her zaman takıma destek olacaklarını kaydetti.

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