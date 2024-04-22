TIR'ın taşıdığı kamyon kasası köprüye çarptı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Ganita mevkisinde meydana geldi. Rize yönüne giden Eşref K. idaresindeki 61 ADT 051 plakalı TIR’da yüklü hafriyat kamyonuna ait kasa, köprüye çarparak sıkıştı. Kazada köprüde hasar oluşurken, Rize-Trabzon kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Köprüye sıkışan kamyon kasasının alınması için bölgeye vinç çağrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.