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        TIR'ın taşıdığı kamyon kasası köprüye çarptı

        TRABZON'da TIR'ın taşıdığı kamyonun kasası, otoyol köprüsüne çarparak sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:05
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        TIR'ın taşıdığı kamyon kasası köprüye çarptı
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        TRABZON'da TIR’ın taşıdığı kamyonun kasası, otoyol köprüsüne çarparak sıkıştı. Kazada, köprüde hasar oluştu.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Ganita mevkisinde meydana geldi. Rize yönüne giden Eşref K. idaresindeki 61 ADT 051 plakalı TIR’da yüklü hafriyat kamyonuna ait kasa, köprüye çarparak sıkıştı. Kazada köprüde hasar oluşurken, Rize-Trabzon kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Köprüye sıkışan kamyon kasasının alınması için bölgeye vinç çağrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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