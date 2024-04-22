Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: Şikayet başvuruları 35 gündür işleme alınmamış

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylara ilişkin “Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak?” dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart’ta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylarda, sarı-lacivertli bazı futbolcuların bordo-mavili taraftarları darp ettiği iddiasıyla ilgili savcılığa sunulan suç duyurularına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ertürk, açıklamasında şikayet başvurularının Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmadığını belirterek, “Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır. Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik. Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur. Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır” dedi.