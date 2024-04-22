Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Aslan'dan teslim aldı.

Kuşu evine alarak su ve yiyecek veren Aslan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

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