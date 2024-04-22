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        Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:51
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        Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Trabzon Üniversitesinde memur olarak çalışan Yusuf Aslan, dün gece saatlerinde evinin camına çarpan balaban kuşunu bitkin halde buldu.

        Kuşu evine alarak su ve yiyecek veren Aslan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Aslan'dan teslim aldı.

        Genelde sulak alanlarda yaşayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş, yapılacak tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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