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        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde, taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:13
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        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde, taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten adam öldürme" ve "yağma" suçundan tutuklanan sanık Mustafa Kol ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Kol, savunmasında, yağma suçlamasını kabul etmeyerek, "Benim onun parasına ihtiyacım yoktu. Ben borç istesem verirdi zaten, aramızdaki samimiyeti bilmiyorlar. 5-6 yıldır tanıyorum. Maktulün cüzdanını aldığım doğru değildir." ifadesini kullandı.

        Maktul yakınlarının avukatı ise sanığın nitelikli yağma ve nitelikli kasten adam öldürme suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma hazırlamak için süre talebi üzerine duruşmayı erteledi.

        Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuştu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.

        Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuş, olayla ilgili yakalanan Mustafa Kol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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