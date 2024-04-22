Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten adam öldürme" ve "yağma" suçundan tutuklanan sanık Mustafa Kol ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kol, savunmasında, yağma suçlamasını kabul etmeyerek, "Benim onun parasına ihtiyacım yoktu. Ben borç istesem verirdi zaten, aramızdaki samimiyeti bilmiyorlar. 5-6 yıldır tanıyorum. Maktulün cüzdanını aldığım doğru değildir." ifadesini kullandı.

Maktul yakınlarının avukatı ise sanığın nitelikli yağma ve nitelikli kasten adam öldürme suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma hazırlamak için süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuştu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.