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        Avrupa Film Günleri, Trabzon'da sinemaseverlerle buluşacak

        Trabzon'da 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:18
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        Avrupa Film Günleri, Trabzon'da sinemaseverlerle buluşacak
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        Trabzon'da 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Film Günleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi'nin iş birliğinde Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilecek.

        Açıklamada, AB üyesi ülkelerden 18 filmin gösterileceği etkinliğe ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, Avrupa Film Günleri etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.

        Geçen yıl bayram tatili öncesi olmasına karşın yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğe bu sene çok daha büyük katılım beklediklerine işaret eden Karbuz, "Hem Avrupa'yı yakından tanımak hem de farklı ve nitelikli film deneyimi yaşamak isteyen tüm halkımızı etkinliğe mutlaka bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Karbuz, Avrupa Film Günleri'nin Trabzon'un yanı sıra Ankara, İstanbul, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun'da da düzenleneceğini kaydetti.

        Organizasyon kapsamında sinemaseverler, Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri ücretsiz izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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