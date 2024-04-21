Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreni düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreniyle tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince (KKTC) düzenlenen ve 2 gün süren turnuvanın son müsabakası Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda gerçekleştirildi.

Karpaz Masterleri Derneği ile Trabzon Veteranlar Futbol Takımı arasında 70 dakika süren maçta dostluk kazandı.

Müsabaka sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arifesinde Büyükşehir Belediyesi himayelerinde KKTC ile birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmek adına turnuva düzenlediklerini söyledi.

Genç, KKTC'nin bağımsız bir Türk yurdu kalabilmesi adına dayanışma örneklerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maçın tamamını izledik, 70 dakikayı fazla bulduk ama siz maşallah hakkını verdiniz. Tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu." dedi.

Bu tür etkinliklerle kentin spor yönünü öne çıkararak örnek teşkil etmek istediklerini dile getiren Genç, "Aynı zamanda da Ortahisar Belediyesi olarak da KKTC İskele Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bu ilişkileri daha çok geliştirmekle mükellefiz. Büyükşehir Belediyesi olarak da aynı anlayışla birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.