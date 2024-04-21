Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreni düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" ödül töreniyle tamamlandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince (KKTC) düzenlenen ve 2 gün süren turnuvanın son müsabakası Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda gerçekleştirildi.

        Karpaz Masterleri Derneği ile Trabzon Veteranlar Futbol Takımı arasında 70 dakika süren maçta dostluk kazandı.

        Müsabaka sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arifesinde Büyükşehir Belediyesi himayelerinde KKTC ile birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmek adına turnuva düzenlediklerini söyledi.

        Genç, KKTC'nin bağımsız bir Türk yurdu kalabilmesi adına dayanışma örneklerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maçın tamamını izledik, 70 dakikayı fazla bulduk ama siz maşallah hakkını verdiniz. Tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu." dedi.

        Bu tür etkinliklerle kentin spor yönünü öne çıkararak örnek teşkil etmek istediklerini dile getiren Genç, "Aynı zamanda da Ortahisar Belediyesi olarak da KKTC İskele Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bu ilişkileri daha çok geliştirmekle mükellefiz. Büyükşehir Belediyesi olarak da aynı anlayışla birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        KKTC'nin Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, "Biz KKTC Trabzon Başkonsolosluğu olarak bu etkinlikleri artırmak ve sıcak ilişkileri daha da ileriye götürmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

        Konuşmaların ardından Genç ve Çağatay, Karpaz Masterleri Derneği, Trabzon Veteranlar Futbol Takımı ile Akçaabat Sebat Veteranlar Futbol Takımı'na kupalarını vererek, şilt hediye etti.

        Her iki takım da Genç ve Çağatay'a plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzon'da ambulans helikopter ayağı kesilen hasta için havalandı
        Trabzon'da ambulans helikopter ayağı kesilen hasta için havalandı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu
        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu
        Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu
        Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu