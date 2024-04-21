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        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu

        Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü sıradaki yerini koruyan Trabzonspor'da gözler 24 Nisan Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği Türkiye Kupası yarı final ilk maçına çevrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:10
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        Kayseri'den 3 puanla dönen Trabzonspor, ligdeki yerini korudu
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        Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü sıradaki yerini koruyan Trabzonspor'da gözler 24 Nisan Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği Türkiye Kupası yarı final ilk maçına çevrildi. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

        Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 2-1'lik galibiyetle puanını 55'e çıkardı. Karadeniz ekibi, bu galibiyet ile Beşiktaş ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olduktan sonra Kayserispor maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkan bordo-mavililer istediği sonucu alarak hem moral buldu hem de 3'üncülükteki yerini korumuş oldu. Dünkü karşılaşma sonrasında bordo-mavili takımın Kayserispor karşısındaki ilginç bir istatistiği daha ortaya çıktı. Kayserispor'a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Trabzonspor, rakibi karşısındaki son 4 galibiyetini de aynı skorla (2-1) kazandı. Oynanan iki maç ise beraberlikle sona erdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Konyaspor (11 galibiyet) ve Ankaragücü (9 galibiyet) takımlarından sonra en uzun yenilmezlik serisini de 8 galibiyetle Kayserispor karşısında elde etmiş oldu.

        Süper Lig'de 2'nci yarıya istikrarsız bir başlangıç yapan bordo-mavili takım son 7 haftada oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyetlik seri ile de ilginç bir istatistik ortaya koydu. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda; 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 7 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        ENİS DESTAN 2 AY SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan, milli takımda yaşadığı sakatlıktan golle döndü. Süper Lig'in 30'uncu hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilen Enis Destan, yaşadığı sakatlık nedeniyle Konyaspor maçında forma giyememişti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçının 81'inci dakikasında oyuna dahil olan genç golcü, en son Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynanan Pendikspor maçında gol sevinci yaşamıştı. Enis Destan, Kayserispor maçında attığı golle yaklaşık 2 aylık aranın ardından gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta; 6 gol, 4 asistlik performans gösteren genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Enis Destan attığı 9 golün 6'sını kafa, 3'ünü ayakla kaydetti.

        BERAT ÖZDEMİR'DEN BAŞARILI İSTATİSTİK

        Karadeniz ekibinin Kayserispor'la oynadığı maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu ise Berat Özdemir (18) oldu. Berat Özdemir bu sayıyla da bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olma başarısı gösterdi. Berat Özdemir Kayserispor maçında 64 topla buluşma, 18 ikili mücadele kazanma, 8 sahipsiz top kazanma, 6 top kapma, 3 pas arası ve 3 uzaklaştırma ile en iyi istatistiği yakaladı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyetini farklı başlıklarla okuyucularına aktardı. Trabzon yerel basınının manşetleri şu şekilde:

        Taka gazetesi: Fırtına'nın Avrupa inadı

        Sonnokta: Trabzon Avrupa aşkına

        Karadeniz Gazetesi: Şimdi Gümrük'ü yakma zamanı

        Günebakış: Gülmek Trabzon'a yakışıyor

        Kuzey Ekspres: Gülmek size çok yakışıyor

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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