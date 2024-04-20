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        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" düzenlendi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:15
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        Trabzon'da "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" düzenlendi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı organizasyonlarla bağlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

        Kardeşliğin pekiştirilmesi amacı ile her yıl Kıbrıs'ta geleneksel olarak Hamsi Festivali organize edildiği anımsatılan açıklamada, bununla sınırlı kalınmayarak etkinliklerin Trabzon'da da sürdürüldüğü aktarıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in himayelerinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Karpaz-Trabzon Gönül Köprüsü Veteranlar Futbol Maçı" düzenlendiğine işaret edildi.

        Akyazı Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakaların ilk maçında Akçaabat Sebat Veteranlar Futbol Takımı'nın, Kıbrıs Karpaz Masterleri Derneği ile 3-3 berabere kaldığı, taraftarların maça ilgi gösterdiği kaydedildi.

        Kardeşlik duygularını pekiştiren organizasyon kapsamında, Karpaz Masterleri Derneği ile Trabzon Veteranlar Futbol Takımı arasındaki maçın yarın 17.00'de Yavuz Selim Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.

        Genç'in, iki ülke arasındaki dostluğun ön plana çıktığı müsabakalara herkesi davet ettiği belirtilen açıklamada, organizasyonun muhteşem bir seremoni ile tamamlanacağının altı çizildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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