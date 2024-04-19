Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Öte yandan gümrük kaçağı alkol, tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmalarda ise 450 paket elektronik sigara, 530 paket sigara ile 65 paket tütün yakaladı.

Ekiplerin bir miktar kubar esrar, sentetik uyuşturucu ile düzenek ele geçirdiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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