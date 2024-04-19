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        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

        Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:29
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        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
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        Trabzon'da gümrük kaçağı sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerin bir miktar kubar esrar, sentetik uyuşturucu ile düzenek ele geçirdiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan gümrük kaçağı alkol, tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmalarda ise 450 paket elektronik sigara, 530 paket sigara ile 65 paket tütün yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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