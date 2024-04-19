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        Trabzonspor Kayseri'ye gitti

        Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Kayseri'ye gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:13 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:13
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        Trabzonspor Kayseri'ye gitti
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Kayseri’ye gitti.

        Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 13.30’da antrenman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gitti

        KADRODA 5 EKSİK

        Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Konyaspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        “Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visça, Paul Onuachu, Mislav Orsic, Enis Destan, Umut Bozok.”

        Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan Moradaoğlu, Filip Benkovic, Ognjen Bakic ile sakatlıkları bulunan Mahmoud Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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