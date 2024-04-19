Trabzonspor Kayseri'ye gitti

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan Moradaoğlu, Filip Benkovic, Ognjen Bakic ile sakatlıkları bulunan Mahmoud Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 13.30’da antrenman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gitti

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