Trabzonspor Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Kayseri'ye gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Kayseri’ye gitti.
Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 13.30’da antrenman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gitti
KADRODA 5 EKSİK
Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Konyaspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visça, Paul Onuachu, Mislav Orsic, Enis Destan, Umut Bozok.”
Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan Moradaoğlu, Filip Benkovic, Ognjen Bakic ile sakatlıkları bulunan Mahmoud Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.
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