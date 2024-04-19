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        Trabzon'da teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki vargel sistemli teleferikte kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:36
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        Trabzon'da teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki vargel sistemli teleferikte kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Bursa'da faaliyet gösteren özel bir şirketin arama kurtarma ekibince işletmede görevli 12 operatöre eğitim verildi.

        Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta ise senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Mahsur kalanlar, gerekli hazırlıkları yapan operatörlerin 55 kişi kapasiteli kabinin tabanındaki bölmeyi açmasının ardından halat yardımıyla, hattın altındaki stadyuma tahliye edildi.

        Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat, yaklaşık bir saatte tamamlandı.

        Antalya'daki teleferik kazasında da görev alan eğitmen Ömer Faruk Abak, Trabzon'daki teleferikte her yıl en az 3 kez tatbikat yaptıklarını söyledi.

        Abak, buradaki teleferik sisteminin, dünyanın en güvenli sistemleri arasında gösterilen vargel sistemli olduğuna işaret ederek, "Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor. Teleferik duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz." dedi

        Kurtarma malzemelerinin kabinin içerisinde bulunduğunu yineleyen Abak, böylece tahliye işleminin en kısa sürede gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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