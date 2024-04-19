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        Trabzonspor, Kayserispor ile 44'üncü randevuda

        Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın yapacakları maçla ligde 44'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:45
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        Trabzonspor, Kayserispor ile 44'üncü randevuda
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        Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın yapacakları maçla ligde 44’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne oynadıkları 43 maçta Trabzonspor’un 25, Kayserispor’un 9 galibiyeti bulunurken, 9 maç da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Kayserispor’un konuğu olacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Süper Lig’de 52 puanla 3’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönerek hem bu iddiasını sürdürmek, hem de ligin 32’nci haftasında sahasında aldığı Sivasspor mağlubiyetini unutmak istiyor. 37 puanla 14’üncü sırada bulunan Kayserispor ise sahasında galip gelerek küme hattından uzaklaşmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 43’ü Süper Lig, 14’ü 2’nci Lig ve 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 62 maçta karşı karşıya geldi.

        Süper Lig’de 43 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 25’i Trabzonspor’un, 9’u Kayserispor’un galibiyetiyle tamamlanırken, 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 43 maçta Trabzonspor rakip filelere 76 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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