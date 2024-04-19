Trabzonspor, Kayserispor ile 44'üncü randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın yapacakları maçla ligde 44’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne oynadıkları 43 maçta Trabzonspor’un 25, Kayserispor’un 9 galibiyeti bulunurken, 9 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Kayserispor’un konuğu olacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Süper Lig’de 52 puanla 3’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönerek hem bu iddiasını sürdürmek, hem de ligin 32’nci haftasında sahasında aldığı Sivasspor mağlubiyetini unutmak istiyor. 37 puanla 14’üncü sırada bulunan Kayserispor ise sahasında galip gelerek küme hattından uzaklaşmak istiyor.