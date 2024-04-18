Trabzon'da lisenin açılışının 100. yılına özel sergi açıldı

Genç, sergide okulun ilk açıldığı gün ile önemli gün ve haftalardaki etkinliklerde çekilen fotoğrafların yer aldığını belirterek, serginin 22 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Genç, haziranda düzenlenecek karne gününde de yeni ve eski mezunlarını bir araya getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Genç, okul hakkında bilgi vererek, on binlerce öğrenci yetiştirdiklerini ve okulun kuruluşunun 100'üncü yılına özelde sergiyi açtıklarını aktardı.

Okulun açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Mimarlar Odası'nda düzenlenen serginin açılışına, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, okulun eski öğretmen ve mezunları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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