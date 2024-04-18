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        Trabzon'da lisenin açılışının 100. yılına özel sergi açıldı

        Trabzon'da Şehit Ünal Bıçakcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Trabzon Ticaret Mektebi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:15
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        Trabzon'da lisenin açılışının 100. yılına özel sergi açıldı
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        Trabzon'da Şehit Ünal Bıçakcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Trabzon Ticaret Mektebi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Okulun açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Mimarlar Odası'nda düzenlenen serginin açılışına, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, okulun eski öğretmen ve mezunları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Okul Müdürü Orhan Genç, AA muhabirine, 18 Nisan 1924'te Trabzon Ticaret Mektebi olarak bilinen okulun Mimarlar Odası binasında eğitim vermeye başladığını söyledi.

        Genç, okul hakkında bilgi vererek, on binlerce öğrenci yetiştirdiklerini ve okulun kuruluşunun 100'üncü yılına özelde sergiyi açtıklarını aktardı.

        Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Genç, haziranda düzenlenecek karne gününde de yeni ve eski mezunlarını bir araya getirmeyi planladıklarını ifade etti.

        Genç, sergide okulun ilk açıldığı gün ile önemli gün ve haftalardaki etkinliklerde çekilen fotoğrafların yer aldığını belirterek, serginin 22 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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