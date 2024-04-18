Trabzon'da 91 bin 600 boş makaron ele geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaçak sigara imalatı ve satışına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda bir kişinin kaçak sigara imal ettiği ve satışını yaptığı ihbarı üzerine operasyon başlatıldı.

Çay ve tütün tespit köpeğinin de katılımıyla şüphelinin ikametinde yapılan operasyonda, 91 bin 600 boş makaron, 14 bin 800 dolu makaron, 38 kilogram tütün ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.