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        Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

        Trabzonspor Kulübünün Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:45
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        Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama
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        Trabzonspor Kulübünün Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres'in bordo-mavili kulübe transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        İki futbolcu ile ilgili kulübün herhangi bir transfer çalışmasının bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Menajerler aracılığıyla 'servis ettirilen' bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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