Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ettiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, bir miktar kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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