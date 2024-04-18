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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:10
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ettiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, bir miktar kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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