Of'ta yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "6. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "6. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi.
Oyunların, İsmail Yıldırım İlkokulu'ndaki final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat ilkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Öğrenciler, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek il elemelerine katılacak.
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