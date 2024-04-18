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        Of'ta yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "6. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:46
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        Of'ta yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "6. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi.

        Oyunların, İsmail Yıldırım İlkokulu'ndaki final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat ilkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Öğrenciler, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek il elemelerine katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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