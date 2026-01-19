Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Akçaabat Belediyesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenleyecek

        Akçaabat Belediyesince "Çocuk Spor Şenliği" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediyesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediyesince "Çocuk Spor Şenliği" organize edilecek.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi salonunda yarın başlayacak şenlik ile ara tatildeki ilkokul öğrencileri voleybol, basketbol, koordinasyon oyunları, hız parkurları ve temel hareket becerilerini geliştiren aktivitelerle buluşacak.

        Çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, spor alışkanlığı kazanmasını ve takım ruhunu öğrenmesini amaçlanan programda, öğrencilerin fiziksel ve sosyal açıdan gelişmeleri, teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak hareketli bir tatil geçirmeleri hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ara tatil gibi çocukların dinlendiği dönemlerde, aynı zamanda yeni beceriler edinmeleri için çok değerli fırsatlar sunduklarını belirterek, "Biz de bu süreci sporla zenginleştirmek istedik. İlkokul öğrencilerimizin katılacağı Çocuk Spor Şenliği'mizde, voleybol, basketbol ve koordinasyon parkurları gibi temel spor alanlarında eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatacağız." ifadelerine yer verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sahnelenen çocuk oyunları ilgi görüyor
        Trabzon'da sahnelenen çocuk oyunları ilgi görüyor
        Trabzon'un Turizm Anayasası hazırlanıyor Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu: "Trabz...
        Trabzon'un Turizm Anayasası hazırlanıyor Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu: "Trabz...
        Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı
        Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı
        Trabzon'un 2025-2053 Turizm Master Planı için çalışma başlatıldı
        Trabzon'un 2025-2053 Turizm Master Planı için çalışma başlatıldı
        Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor
        Trabzonspor Muçi ile kazanmaya devam ediyor
        Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bırak...
        Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bırak...