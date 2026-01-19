Trabzon'da sahnelenen çocuk oyunları ilgi görüyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserden söyleşiye, yetişkin ve çocuk tiyatrolarından sergilere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinlikler, aileleri ve çocukları hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde haftasonu sahnelenen "Pinokyo" ve "Orman Postacısı" çocuk oyunları yarı yıl tatili boyunca izleyicilerle buluşacak.
Açıklamada, kültür ve sanat faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtilerek, "Öğrencilerimizin yarı yıl tatilini verimli, eğitici ve keyifli bir şekilde değerlendirebilmesi için düzenlediğimiz etkinliklere, tüm çocukları ve ailelerini davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
