        Trabzon'un 2025-2053 Turizm Master Planı için çalışma başlatıldı

        Trabzon'da 2025-2053 Turizm Master Planı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:50
        Trabzon'da 2025-2053 Turizm Master Planı çalışmaları başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin ülkenin en önemli sektörleri arasında bulunduğunu söyledi.


        Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde turizm master plan seferberliği başlattığını belirterek, Trabzon'da ise Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu koordinatörlüğünde sürdürüleceğini dile getirdi.

        Trabzon'da yabancı ziyaretçi sayısının artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, "808 bin 900 yabancı turist ağırladı Trabzon. Toplamda da 1 milyon 447 bin 573 turist, yüzde 8 artışla genel ortalamayla Trabzon 2025 yılını kapattı. Master planı yalnızca bir bölgenin turizm potansiyelinden ziyade bölgenin kültürel ve doğal mirasını da etkileşimini sağlıyor. O bakımdan hedefimiz burada turizmi yıla yaymak." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde bir araya gelen ekibin, 19 Ekim 2025'ten bu yana master turizm plan çalışması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


        Üçüncü, 2053 yılını kapsayacak çalışma hakkında halkı basın yoluyla da bilgilendirmek istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ilçede de kaymakamlarımızın desteğiyle projeyi belli bir aşamaya getirdik. 18 ilçede kaymakamlarla, ilçedeki dinamiklerle ve turizm alanı olabilecek destinasyonları ekip olarak gezdiler. 2 bin 400 sayfaya yakın ön rapor hazırladılar." dedi.

        Dekan Prof. Dr. Yazıcıoğlu da sunumunda, master planının turizmdeki genel hatlarını çizerek, uzun dönemi kapsayacak çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

        Yazıcıoğlu, master planının, turizmin bölgedeki destinasyondaki anayasası olduğunu ifade ederek, "Trabzon son yıllarda turizmde önemli bir ilerleme kaydetti. Büyük bir potansiyeli yakaladı. Fakat buradaki nokta bundan sonra başlıyor, yakalamış olduğu potansiyeli sürdürebilirlik durumu." dedi.

        Turizmde sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Trabzon'da yakalanan bu ivmenin devamını sağlayabilmek için bir master planın oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Master planı yoksa yapılan her şey anlık olur, amaca hizmet etmez, sürekli bir şeyler yaparsınız ama yol alamazsınız bir zaman sonra destinasyon hızlı bir şekilde misafir kaybetmeye başlar. Bu nedenle master planıyla yapılan bütün yatırımları buna göre şekillendirmek gerekiyor."

        Yazıcıoğlu, konaklamadan yiyecek içeceğe, ulaştırmadan hediyelik eşyaların satışına kadar ki tüm unsurların belli bir şekilde planlanması gerektiğini ve Trabzon'un turizm anayasasının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

        Sunumun ardından katılımcılar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

