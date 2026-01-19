Habertürk
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geçen yıl 400 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz'den 2025'te yapılan su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 400 milyon 925 bin 926 dolara ulaştı.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:08
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geçen yıl 400 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den Ocak-Aralık 2025'te 36 ülkeye 55 bin 893 ton su ürünü satıldı.

        Bölgedeki 18 ilden 2024'te 379 milyon 33 bin 687 dolar olarak kayıtlara geçen su ürünleri dış satımı, geçen yıl yaklaşık yüzde 6 artarak 400 milyon 925 bin 926 dolara yükseldi.

        Rusya, Yunanistan ve Birleşik Krallık en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

        Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu'na 165 milyon 883 bin 56, Yunanistan'a 45 milyon 551 bin 671 ve Birleşik Krallık'a 33 milyon 558 bin 381 dolarlık su ürünü ihraç edildi.

        Bölgeden önceki yıldan farklı Kazakistan, Lübnan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya, Slovakya ve Endonezya'ya da geçen yıl su ürünü satıldı.

        - "Su ürünleri ihracatını bu yıl daha da artırmayı hedefliyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatı açısından 2025'in verimli geçtiğini söyledi.

        Bölge olarak ihracatı yaklaşık yüzde 6 artırarak 400 milyon doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirten Kalyoncu, "Bu artış, Karadenizli ihracatçılarımızın üretim gücünü ve pazarlardaki rekabetçiliğini net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

        Kalyoncu, su ürünleri ihracatını bu yıl daha da artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Özellikle Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık mevcut ana pazarlarımız olmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika pazarlarında da yeni hedef ülkeler belirledik." diye konuştu.

        Su ürünleri ihracatından her dönem beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

        "Su ürünleri ihracatında şu an hem miktar hem de pazar çeşitliliği açısından olumlu bir tablo söz konusu. Yeni ülkelere yapılan ihracat bunun en somut göstergesi. Katma değeri yüksek ürünlere yönelerek ve sürdürülebilir üretimi ön planda tutarak ihracat rakamlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde su ürünleri ihracatından beklentimiz yüksek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

