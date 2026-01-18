Habertürk
        Trabzon'da "Arap Birliği Ülkeleri Büyükelçiler Buluşması" düzenlendi

        Trabzon'da, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizesinde "Arap Birliği Ülkeleri Büyükelçiler Buluşması" gerçekleştirildi.

        18.01.2026 - 13:43
        TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kentteki bir otelde düzenlenen programda, TİM olarak 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ve 160 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olduklarını söyledi.

        Arap Birliği üyesi 14 ülkede geçen yıl 50 ticaret heyeti gerçekleştirerek 74 fuara katıldıklarını belirten Gültepe, "Heyetlerimizde 720 Türk firmasını, 3 bin 400'e yakın alıcıyla buluşturduk. Firmalarımız arasında 13 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu yıl da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Gültepe, firmaların rekabetçiliğini güçlendirmek için projeler yürüttüklerini de ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnovasyondan tasarıma, sürdürülebilirlikten makro stratejilere kadar ihracat ailemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları, Arap dünyasıyla geliştireceğimiz yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin olarak görüyoruz. Türkiye ve Arap dünyası arasında kökleri derinlere inen, tarihi ve kültürel bağlar bulunuyor. Biz bu bağların ticari ilişkilerle daha da güçleneceğine inanıyoruz. "

        Küresel ticaret için 2025'in zorlu bir yıl olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

        "Çatışmalar, bölgesel gerilimler ve ticaret savaşlarının gölgesinde, küresel ticarette yeni dengeler ortaya çıktı. Bu süreç hala devam ediyor. Biz bu zorlu dönemde 273,4 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Mal ihracatımızı yüzde 4,5 artırdık. Hizmet ihracatı tarafında 122 milyar doları aşacağımızı tahmin ediyoruz. İhracatımızda otomotiv, kimya, elektronik, hazır giyim ve çelik sektörlerimiz öne çıkıyor. Savunma ve havacılık, hububat ve mücevher sektörlerimizde dikkat çekici artışlar kaydettik."

        Gültepe, Arap Birliği ülkelerinin, yükselen gayrisafi yurt içi hasılalarıyla önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, "Bu rakamlar, bölgenin geleceği için büyük önem arz ediyor. Arap liginde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir ve Irak'ın ilk 5 ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca önümüzdeki beş yılda, bölgedeki hemen her ülkenin önceki 5 yıla göre daha fazla büyüyeceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "İstikrarlı bir çizgide olduğumuzu gözlemliyoruz"

        Arap Birliği ülkeleri'nin 2024'te 1,2 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini dile getiren Gültepe, şöyle devam etti:

        "Bu ithalatta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Irak ve Fas başı çekiyor. Türkiye'nin Arap Birliğine ihracatıysa yaklaşık 49 milyar dolar oldu. Değer olarak en yüksek rakama ulaşsak da Arap Birliği ülkelerinin ithalatından aldığımız pay yüzde 3,9'la sınırlı kaldı. Oysa son 10 yılda Arap Birliği ülkelerinin ithalatına baktığımızda yüzde 50'nin üzerinde bir artış görüyoruz. Aynı dönemde Türkiye'nin Arap Birliği'nin ithalatından aldığı pay ise aynı kaldı. Dost ve kardeş Arap Birliği ülkelerine ihracatımızı hem oran hem de değer bazında artırmayı arzu ediyoruz."


        Arap ülkelerine ihracatta dikkat çekici bir sektörel dağılım olduğunu ifade eden Gültepe, "Kimya ilk sırada yer alırken, hububat ikinci, mücevher sektörümüz üçüncü, çelik dördüncü ve mobilya sektörümüz beşinci sırada bulunuyor. Tabloda da gördüğümüz 10 sektörde 1,5 milyar dolar sınırını aşmış durumdayız. Ayrıca, Arap Birliği ülkelerine ihracatımızda potansiyel 326 ürün grubu tespit ettik." diye konuştu.

        Gültepe, söz konusu ürün gruplarında Arap Birliği ülkelerine ihracatın iki katına çıkarılabileceğine işaret ederek, "Bu ve benzeri fırsatları değerlendirmemiz coğrafyamız adına önemli. Ticaret, dostluk köprüleri kurmanın en önemli yolu. Biz bu anlayışla kazan-kazan prensibiyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ticarette 100 milyar dolar hedefine hızlıca ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Valisi Tahir Şahin ise programın ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

        Trabzon'un tarih boyunca bir ticaret ve etkileşim merkezi olduğunu vurgulayan Şahin, "İpek Yolu'nun Karadeniz'e açılan önemli duraklarından biri olan şehrimiz, bugün de limanı, lojistik imkanları, hava ulaşımı, turizm potansiyeli, girişimci insan kaynağı ve üretim kabiliyetiyle bölgesel ve uluslararası ticarette yeniden güçlü bir konum edinme yolundadır. Bu yönüyle Trabzon yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasında kurulacak yeni ekonomik köprülerin doğal bir buluşma noktasıdır. " dedi.

        Şahin, Türkiye olarak ticari ilişkileri yalnızca rakamlardan ibaret görmediklerini, karşılıklı güvene, ortak kazanıma ve uzun vadeli işbirliklerine dayalı bir anlayışla ele aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kültürel yakınlığımız, ortak tarihimiz ve gönül bağlarımız, ekonomik ilişkilerimizin de en sağlam temelini oluşturmaktadır. Bu buluşmanın, bu güçlü zemini daha da tahkim edeceğine yürekten inanıyorum. Trabzon olarak, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya, kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeye ve uluslararası ortaklıklara açık bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz."

        Programda, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreaq, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de konuştu.

