Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 4-1 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 5. ve 17. dakikada, Birgül Sadıkoğlu'nun ise 27. dakikada bulduğu golle 3-0 öne geçti. Konuk ekip ise 35. dakikada Melike Dinçel'lin attığı golle farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Karadeniz ekibi, Elena Shesterneva'nın 77. dakikada bulduğu golle farkı üçe çıkararak 4-1 öne geçti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.