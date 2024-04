Karadeniz'in en uzun teleferiğinde tatbikat

TRABZON’un Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferiğinde olası kazalara karşı tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin operasyonla tahliye edildiği kaza sonrası, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yer alan teleferikte, kontrol ve denetimler sıklaştırıldı. 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferiğinde uzman ekiplerce olası kazalara karşı senaryo gereği kabinlerde yolcu kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Teleferik tesisinin 100 metre ilerisindeki halı saha üzerinde düzenlenen tatbikatta; teleferik operatörü, itfaiye ve teknik ekipten oluşan 15 kişi görev aldı. Senaryo gereği, teleferik kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, halatlar yardımıyla halı sahaya indirilip, kurtarıldı.

Tatbikat koordinatörlüğünü yürüten Ömer Faruk Abak, dünyanın en güvenli teleferik sistemini kullandıklarını belirterek “Biz burada her yıl en az 3 kere olmak üzere tatbikat yapıyoruz. Buradaki teleferik sistemleri zaten dünyanın en güvenli sistemlerinden bir tanesidir; Bu sistem ‘vargel’ sistemi. Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor. Bizim olası durumda teleferiğimiz duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz. Kurtarma malzemeleri kabinin içinde olduğu için de biz anında kabin içerisindeki operatör arkadaşımız hemen kabin içindeki misafirlerimizi tahliye edebiliyor. Yani en az sürede operasyona başlamış oluyoruz” diye konuştu.

‘PERSONELLERİMİZ YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ ALIYOR’

Mahsur kalan yolcuları kurtarmada görev alan personellerinin düzenli olarak eğitim aldığını kaydeden Abak, “Kurtarmayla alakalı personellerimiz her yıl iş güvenlik uzmanlarımızdan yüksekte çalışma eğitimi alıyorlar, bunlarla alakalı eğitiliyorlar, her an denetleniyorlar. Mesela elektrik gitti, burada jeneratörümüz var. Jeneratör bozulduğu zaman dizel tahliye edebilecek ekipmanlarımız var. İki kabinimizde de bu kurtarma sistemleri mevcut. İki kabinde de kurtaracak arkadaşlarımız mevcut. Yani iki kabinde de aynı anda kurtarma operasyonuna başlayabiliyoruz” dedi.