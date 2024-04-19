KTÜ'de "23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" yapılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) bu yıl 10'uncusu organize edilecek şenlik, yarın 12.00'de KTÜ Kanuni Kampüsündeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleştirilecek.

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