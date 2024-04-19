KTÜ Matematik Bölümü Lisans Programı, FEDEK tarafından akredite edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, Matematik Bölümünün FEDEK tarafından akredite edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akreditasyonla Matematik Bölümünün kalitesi ve başarısının onayladığının altını çizen Çuvalcı, şunları kaydetti: