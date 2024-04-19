KTÜ Matematik Bölümü Lisans Programı, FEDEK tarafından akredite edildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, Matematik Bölümünün FEDEK tarafından akredite edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Akreditasyonla Matematik Bölümünün kalitesi ve başarısının onayladığının altını çizen Çuvalcı, şunları kaydetti:
"İlgili bölümümüzdeki tüm akademisyenlerimize emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, akreditasyonların öğrencilerimize ve bölümlerimize hayırlı olmasını dilerim. Matematik Bölümü olarak sadece akademik mükemmelliği değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bireysel gelişimini ve başarısını da hedefliyoruz. Bu akreditasyon, bu hedeflere ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu göstermektedir."
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