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        Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:03
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        Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

        Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı.

        Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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