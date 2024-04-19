Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
Trabzonspor Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhun Eskici, U18 Basketbol Takımının Anadolu Şampiyonası final maçında Ankara TED Koleji'ni 74-72 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirtti.
Trabzonspor Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhun Eskici, U18 Basketbol Takımının Anadolu Şampiyonası final maçında Ankara TED Koleji'ni 74-72 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirtti.
Eskici, yaptığı yazılı açıklamada, takıma yönelik yatırımların karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.
Şampiyonada üstün bir performans gösterdiklerini vurgulayan Eskici, "Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eskici, U18 Türkiye Şampiyonasının 6-12 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleneceğini kaydetti.
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