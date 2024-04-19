Trabzonspor U18 Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Şampiyonada üstün bir performans gösterdiklerini vurgulayan Eskici, "Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskici, yaptığı yazılı açıklamada, takıma yönelik yatırımların karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

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